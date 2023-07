Da adesso, ogni settimana, fino al 3 settembre 2023, è possibile provare a vincere uno smartphone gratis grazie al concorso TIM Party della Domenica. L’iniziativa è dedicata a tutti i clienti TIM (di rete fissa o di rete mobile) iscritti al programma fedeltà gratuito TIM Party.

Vi basterà semplicemente giocare ad un minigioco e poi potrete accedere un’estrazione casuale. Successivamente dovrete solo sperare che la fortuna sia dalla vostra parte. La cosa migliore? Ogni settimana il modello in palio cambierà. Questo garantirà maggiori opportunità di vincita per gli utenti e magari anche la possibilità di ricevere il device dei propri sogni.

Come vincere un cellulare gratis con TIM PARTY

Come anticipato, il gioco è esclusivamente dedicato ai clienti abbonati al servizio gratuito TIM Party. Ogni domenica potranno partecipare, fino ad inizio settembre al contest a premi TIM Party della Domenica. Ma passiamo alle modalità in cui si svolge il concorso estivo.

Il minigioco è molto semplice e veloce, fruibile anche a coloro che non sono proprio esperti di tecnologia o videogames. In caso di vittoria del gioco, l’utente passerà alla fase successiva. Non vi preoccupate, non dovrete attendere molto: l‘esito dell’estrazione sarà immediato. In caso di vincita il vostro nuovissimo smartphone gratis vi sarà consegnato entro 180 giorni dalla data da assegnazione, ma ATTENZIONE sarà vostro previa accettazione della vittoria, quindi seguite gli step datevi dall’app.

Ogni utente ha un numero prefissato di tentativi disponibili per partecipare al concorso TIM Party della Domenica in base al seguente schema:

un tentativo per i clienti TIM da meno di 12 mesi;

due tentativi per i clienti TIM da più di 12 mesi ma meno di 5 anni;

tre tentativi per i clienti TIM da più di 5 anni;

cinque tentativi per i clienti TIM con fisso e mobile.

I clienti TIM con più utenze (ad esempio più SIM) possono partecipare più volte al concorso a premi. Il numero di tentativi dipenderà comunque dal medesimo meccanismo descritto sopra.

Gli smartphone gratis in palio saranno i seguenti, quindi segnate la data del vostro preferito sul calendario:

30 luglio: OPPO Reno 8 Pro 5G;

6 agosto: Honor X7a;

13 agosto: Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB;

20 agosto: OPPO Reno 8 Lite;

27 agosto: Samsung Galaxy A54 5G 256 GB;

3 settembre: OPPO A98.

Ricordatevi quindi di iscrivervi a TIM Party e di partecipare, potreste vincere lo smartphone dei vostri sogni gratis! Questa iniziativa rende ancora più “attraente” l’operatore, quindi se steste pensando di cambiare è il momento giusto.