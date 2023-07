VeryMobile, è un operatore telefonico virtuale che, ha fatto il suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni, appena tre anni fa. Il gestore, prende la sua rete 4G in prestito da Wind Tre, che insieme a Tim, Vodafone, Fastweb e Iliad rappresenta uno dei principali leader del mercato italiano nel settore delle telecomunicazioni.

In occasione dell’estate, VeryMobile si propone di offrire ai suoi clienti, vecchi e nuovi, offerte super competitive. Tariffe molto più ridotte rispetto alle precedenti e a cui possono accedere anche i già clienti che sono attualmente abbonati a promozioni più care.

VeryMobile: Caratteristiche della promo Very 30 Giga

Solo qualche tempo prima, un cambio offerta per un aumento dei giga avrebbe richiesto un aumento della tariffa mensile.

Adesso, invece, in occasione dell’estate, VeryMobile offre la straordinaria possibilità di accedere alla promo Very 30 Giga, al costo di 4.99 euro al mese. I clienti che avranno già attiva sulla propria SIM un’offerta di almeno 5.99 euro al mese, potranno accedere alla Very 30 Giga in maniera gratuita. Anche se la promo prevederà una riduzione del prezzo del piano tariffario.

La promozione in questione comprende:

Minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali. Fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali. Fissi e mobili; 30 Giga di Internet in 4G ;

di Internet in ; Velocità di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

in download e in upload; Offerta chiamate e SMS illimitati Roaming disponibile per i paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Mantenendo la stessa offerta per le chiamate e gli SMS. Mentre, per quanto riguarda il traffico dati, questo sarà pari a 4.60 giga al mese.

Tuttavia, se questi vengono consumati prima della scadenza del mese, si inizierà a pagare in base al consumo, parliamo di 0.219 centesimi per ogni Megabyte consumato.

Altri dettagli

Una volta effettuato il cambio promo che, come detto, non prevederà alcun costo aggiuntivo, verrá scalato automaticamente dal vostro credito residuo, il prezzo necessario per l’attivazione del primo mese di offerta. Assicuratevi quindi di aver fatto una ricarica telefonica prima di proseguire con il cambio. La promozione sarà, da qui, attivata all’istante.

Per informazioni più dettagliate a riguardo, o per conoscere altre offerte promozioni, potete consultare il sito ufficiale di VeryMobile o scaricare la relativa applicazione.