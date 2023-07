Very Mobile, Napster su Giga Green ti regala 3 mesi gratis

Very Mobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile, ha lanciato una nuova promozione estiva per i suoi clienti. Questa offerta, disponibile attraverso il programma gratuito Giga Green, offre ai clienti tre mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma di streaming musicale Napster.

Very Mobile: musica gratis per ben 3 mesi!

Giga Green è un programma che permette ai clienti di Very Mobile di utilizzare i Giga consumati ogni mese per sostenere progetti per la tutela ambientale in Italia. Questi vanno dalla pulizia di spiagge e fondali alla riforestazione di aree colpite da calamità. Inoltre, il programma offre anche una serie di vantaggi in partnership con altre aziende, tra cui sconti, bonus e coupon.

La nuova promozione con Napster è stata annunciata il 24 luglio 2023 e i clienti hanno tempo fino al 31 luglio 2023 per riscattare l’offerta. Napster è una piattaforma di streaming musicale che offre accesso a oltre 110 milioni di brani, migliaia di video musicali e playlist personalizzate, tutto senza pubblicità.

Per riscattare l’offerta, i clienti devono accedere alla pagina dedicata sul sito di Napster, compilare i campi richiesti e inserire il codice promozionale ottenuto tramite Giga Green. Dopo i tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, a meno che non venga disattivato.

È importante notare che l’offerta non è valida per i clienti che hanno già un abbonamento Napster attivo o che hanno usufruito di un’offerta di prova di Napster negli ultimi 12 mesi. Inoltre, il codice promozionale può essere utilizzato fino al 31 agosto 2023.

Very Mobile continua a dimostrare il suo impegno per l’ambiente e per i suoi clienti con queste iniziative. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per i clienti di godere di un servizio di alta qualità a un prezzo accessibile, mentre contribuiscono alla tutela dell’ambiente.