Unieuro è una delle realtà migliori alle quali affidarsi per l’acquisto di prodotti di elettronica generale, infatti anche in questi giorni dimostra tutto il proprio benessere e l’attenzione verso gli utenti, mettendo sul piatto una serie di occasioni più uniche che rare.

Il volantino che troverete in quest’articolo è da considerarsi disponibile nei negozi fisici, come anche direttamente sull’e-commerce dell’azienda, il mezzo ideale sul quale fare affidamento per essere sicuri di avere la merce a domicilio, senza doversi preoccupare delle spese di spedizione (sono scontate a zero per ogni ordine superiore ai 49 euro).

Unieuro, offerte a più non posso

Il SottoCosto di Unieuro termina oggi, almeno per quanto riguarda i prodotti contrassegnati con il suddetto simbolo, poiché tutti gli altri sconti proseguiranno fino al 3 agosto 2023. Per questo motivo dovete assolutamente velocizzare la scelta, optando tra i tantissimi prodotti attualmente in promozione. In prima pagina scopriamo un medio di gamma molto richiesto dal pubblico, stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G, che oggi ha un costo di soli 379 euro, senza comunque dimenticarsi di Samsung Galaxy S21 FE, che può essere acquistato a 449 euro, oppure di Galaxy A53, oggi disponibile a 349 euro. Le occasioni, come potete immaginare voi stessi, non mancano, anche nel momento in cui si volesse puntare alla fascia più alta della telefonia mobile, con il Samsung Galaxy S23, che oggi può essere acquistato a 799 euro.

Il volantino lo potete sfogliare sia online che qui sotto, ricordandovi tutti i limiti di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.