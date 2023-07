Promo telefoniche, l'estate non può che darci buone notizie

L’estate è il momento ideale per approfittare delle offerte speciali proposte dagli operatori di telefonia mobile. Nel 2023, molte aziende hanno lanciato promozioni estive per attrarre nuovi clienti e premiare quelli esistenti con pacchetti dati più ricchi e vantaggi aggiuntivi.

Promo telefoniche: le offerte del mese

TIM, ad esempio, ha offerto l’opportunità di acquistare alcuni modelli di smartphone a rate con la prima rata dopo tre mesi. Inoltre, ha raddoppiato i giga per tre mesi su alcune delle sue offerte solo Internet mobile.

Vodafone ha lanciato la promozione Giga Speed Pack, che offre 300 GB di dati da utilizzare in tre mesi a un costo una tantum di 29,99€. WINDTRE, invece, ha rilanciato le sue Summer Card, offrendo pacchetti dati a prezzo interessante per tre mesi, oltre a versioni estive delle sue offerte mobili con minuti e giga.

Kena Mobile ha offerto ai suoi clienti 200 GB di dati da consumare entro 60 giorni a un costo di 1,99€, mentre Very Mobile ha lanciato la promozione Very Summer Flash, riservata ai clienti di alcuni operatori virtuali che decidono di passare a Very Mobile.

Infine, CoopVoce ha proposto l’offerta EVO 180 a coloro che effettuano la portabilità, che include minuti illimitati, 1000 sms e 180 GB di dati a 7,90€ al mese.

Queste sono solo alcune delle promozioni mobili per l’estate 2023. È importante ricordare che queste sono soggette a cambiamenti e potrebbero non essere più disponibili. Pertanto, è sempre consigliabile verificare le condizioni attuali prima di sottoscrivere qualsiasi offerta.