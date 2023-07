PosteMobile prova a tornare in auge tra la popolazione, con il lancio di una nuova promozione assolutamente interessante, pensata per soddisfare le esigenze di ogni singolo individuo, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, nemmeno vincoli che ne obbligano una specifica provenienza.

L’unico aspetto da tenere bene a mente riguarda la necessità di completare l’acquisto sul sito ufficiale, al momento attuale tale promo non è disponibile negli Uffici Postali. I costi da sostenere in fase di attivazione sono comunque molto ridotti, sarà necessario versare 10 euro per l’acquisto della SIM, a cui aggiungere altri 10 euro per la prima ricarica; il totale è quindi di 20 euro, di cui sono comprensivi appunto 10 euro utilizzabili per i rinnovi delle promo.

PosteMobile, con la Creami Extra Wow 150 non si scherza

Il suo nome è Creami Extra Wow 150, si tratta di una promozione di PosteMobile molto interessante, dal costo fisso di soli 8,99 euro al mese, il cui canone deve essere versato direttamente tramite il credito residuo della SIM, non è quindi necessario affidarsi a carta di credito o conto corrente (di conseguenza non presenta vincoli di alcun tipo, in termini contrattuali).

Al suo interno si possono trovare contenuti di altissima qualità, quali possono essere minuti e SMS illimitati, utilizzabili verso chiunque sul territorio nazionale, a cui aggiungere anche 150GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, che in questo caso è il 4G+, con download che si ferma al 300Mbps (la classica velocità, in altre parole senza limiti, al contrario).