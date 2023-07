One Piece, ad un giorno dall'uscita ecco tutti i dettagli sulla serie live action

Il 31 agosto 2023 (nonché domani) segnerà un momento storico per i fan del manga più popolare della storia. Netflix ha annunciato il lancio della serie live-action “One Piece“, disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. L’annuncio è stato accompagnato dal rilascio del trailer ufficiale e da una lettera del creatore del manga, Eiichiro Oda, che ha condiviso i suoi pensieri sull’adattamento in live-action, sulla produzione, sulle differenze con il manga e sul cast.

One Piece: cast, trailer ed opinioni del creatore

La serie live action “One Piece” è basata sul manga più venduto di sempre in Giappone, creato da Eiichiro Oda. La storia segue le avventure di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che sogna una vita di libertà e parte dal suo piccolo villaggio per un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il “One Piece”, per diventare il Re dei Pirati. Lungo il cammino, Luffy deve riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato, trovare una nave su cui salpare, e superare innumerevoli sfide e rivali.

Il cast della serie include Iñaki Godoy nel ruolo del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu come Roronoa Zoro, Emily Rudd come Nami, Jacob Romero come Usopp e Taz Skylar come Sanji. Altri membri del cast includono McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Michael Dorman si unisce al cast nel ruolo di Gold Roger.

La serie è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix, in partnership con Shueisha. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

L’adattamento in live-action di “One Piece” rappresenta un’occasione unica per i fan di tutto il mondo di vedere i loro personaggi preferiti prendere vita. Tuttavia, come con qualsiasi adattamento, ci saranno inevitabilmente delle differenze rispetto al materiale originale. Sarà interessante vedere come la serie riuscirà a catturare l’essenza del manga e a portare la leggendaria avventura di mare a un nuovo pubblico.