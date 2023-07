Lidl sembra essere impazzita letteralmente, infatti in questi giorni sta scontando alcuni dei migliori prodotti di tecnologia per la casa, riuscendo a raggiungere alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto. Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Lidl, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza vincoli o differenze legate alla regionalità.

Gli utenti che sono interessati ai prodotti di Lidl, devono comunque sapere che sono tutti corredati dalla solita garanzia di 24 mesi, in questo modo si ha la certezza di non incappare in problematiche di alcun tipo, e nell’eventualità in cui si dovesse registrare un difetto di fabbrica, si assisterà alla sostituzione o alla riparazione gratuite.

Lidl, nuovi sconti, ma questo prezzo è bassissimo

Nell’articolo di oggi vi vogliamo però parlare di un prodotto in particolare, che può essere acquistato a soli 8,99 euro, una bilancia digitale da cucina, con sensibilità al grammo, di marca Silvercrest. Quest’ultimo è il brand su cui Lidl si affida maggiormente parlando di prodotti per la cucina, è economico, ma di buona qualità generale.

Il prodotto ha colorazione nera, una superficie lucida che non trattiene troppo le impronte, ed un piccolo schermo LCD su cui vengono visualizzate le informazioni atte al funzionamento. Le dimensioni sono estremamente ridotte, può stare quasi nel palmo di una mano, mentre il funzionamento è a pile.

Per i dettagli del volantino potete fare affidamento sulle pagine sottostanti, ricordando che gli acquisti sono completabili solo in negozio, non online.