Kena Mobile, tornano le offerte ma ci saranno meno messaggi

Kena, l’operatore virtuale di TIM, ha recentemente aggiornato il proprio portafoglio di offerte, modificando i nomi, allineando le offerte nei negozi con quelle online e riducendo in molti casi il numero di SMS disponibili. Queste modifiche riguardano una serie di piani tariffari, tra cui Kena Voce 4,99 Promo, Kena 5,99 100GB Top, Kena 6,99 130GB Promo Plus, Kena 7,99 150GB Promo Plus, Kena 9,99 230GB Promo, Kena 11,99 100GB Promo, Kena 12,99 150GB Promo e Kena Dati Promo.

Kena Mobile: le promozioni sono pur sempre interessanti

Per tutte le offerte, ad eccezione di Kena Voce 4,99 Promo, è possibile ottenere 200 Giga in omaggio per i primi 60 giorni fino al 30 agosto 2023, e 50 Giga in più ogni mese attivando la ricarica automatica fino al 20 settembre 2023. Quest’ultima opzione non è disponibile se è attiva l’offerta Kena TIMvision.

Le offerte variano in termini di minuti di chiamate, SMS e dati 4G disponibili, così come il costo mensile e il costo iniziale. Ad esempio, Kena Voce 4,99 Promo offre minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS, 1 Giga di traffico dati in 4G e 1 Giga di roaming UE a 4,99 euro al mese. D’altro canto, Kena 12,99 150GB Promo offre minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS, 150 Giga di traffico dati in 4G e 12 Giga di roaming UE a 12,99 euro al mese.

È importante notare che le offerte sono disponibili per nuovi numeri e per chi proviene da specifici operatori, come Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali, ad eccezione di ho. Mobile e Very Mobile. Inoltre, i costi di attivazione, nuova SIM e spedizione sono tutti gratuiti. Insomma, la compagnia continua a offrire una serie di piani tariffari competitivi, sebbene con alcune modifiche alle condizioni. Queste offerte rappresentano un’opportunità per i clienti di ottenere un servizio di alta qualità a un prezzo accessibile.