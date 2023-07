Capita a tutti di venire contattati da numeri con la didascalia “sconosciuto”, privati o di trovare chiamate perse da parte di anonimi. Il dubbio però permane: e se fosse stata una telefonata importante? E se era la banca? E se fosse successo qualcosa e non avessi risposto? Tanti se, per scoprire magari che era ancora una volta un numero spam. Ma vi diamo finalmente una soluzione.

Fortunatamente scoprire chi ti chiama è diventata una pratica piuttosto grazie ai differenti metodi e servizi disponibili.

Cosa fare se ti chiamano cono lo Sconosciuto o con l’Anonimo

Una delle applicazioni migliori per poter scoprire il numero che si nasconde dietro le chiamate in “sconosciuto” o “anonimo” è Whooming.

Questo servizio italiano permette di rivelare chi siano le “persone” stanno telefonando. L’app utilizza una tecnologia di inoltro di chiamata e funziona sia sui cellulari e che sui telefoni fissi. Le chiamate in arrivo vengono inviate al numero di Whooming, che ne identifica la provenienza.

L’app è gratuita solo per i primi 7 giorni, durante il quale potrete leggere interamente il numero, poi diverrà a pagamento, mascherando le ultime cifre. Tuttavia, potete scegliere di continuare a visualizzare interamente chi chiama attivando la versione pro dell’app. Sarà per voi sufficiente sottoscrivere l’abbonamento a pagamento che ammonta a: 11,99€ per tre mesi, 17,99€ per 6 mesi o 23,99€ per l’intero anno.

Per attivare poi Whooming, vi basterà cliccare su “Aggiungi Numero” e immettere il numero di telefono personale su cui abilitare il servizio, accettando ovviamente i termini e le condizioni d’uso. A questo punto vi verrà spiegato come effettuare la deviazione delle chiamate anonime o sconosciute, cosicché vengano rifiutate e dirottate sull’app.

Ogni operatore ha però parametri di reindirizzamento diversi:

Tim, Vodafone, Wind : **67*0694802015#

: **67*0694802015# Tre e H3G : **67069480201511#

: **67069480201511# Fastweb : 220694802015#

: 220694802015# Tiscali : 240694802015

: 240694802015 Rete fissa: 2200390694802015#

Per scoprire la chiamata in “sconosciuto”, basterà rifiutarla ed essa verrà registrata nel file delle chiamate indesiderate sulla piattaforma. Dopo 24 ore, l’app, invierà il numero del mittente sulla vostra email.

Nel caso in cui le chiamate sono disturbanti ed ossessive e non riusciate a bloccare il chiamante (che potrebbe utilizzare numeri sempre diversi) vi consigliamo di contattare immediatamente le autorità per un aiuto concreto.