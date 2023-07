ho Mobile, 6 euro di promozione possono bastare per essere felici e soddisfatti

L’operatore di telefonia mobile ho. Mobile, che utilizza la rete di Vodafone, ha lanciato una nuova offerta a luglio 2023. Questa, al costo di 5,99 euro al mese, include minuti e SMS illimitati e 100 GB di dati in 4G fino a 30 Mbps. L’offerta è disponibile per coloro che richiedono la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati entro il 31 luglio 2023.

ho Mobile: le tariffe migliorano di mese in mese

ho. Mobile è noto per la sua trasparenza, prezzi bassi e attenzione ai bisogni dei clienti. L’operatore offre una varietà di tariffe per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La nuova offerta di 5,99 euro al mese è attualmente la più economica nel listino dell’operatore low cost. Ecco cosa ofre.

Per attivare l’offerta, è necessario acquistare una ricarica da 6 euro, da cui verrà scalato il costo del primo mese del piano. L’attivazione, la SIM e la spedizione sono gratuite. L’offerta include anche 5,5 GB di dati per il roaming nei Paesi dell’UE. Non ci sono costi nascosti e il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese per una maggiore trasparenza.

L’offerta può essere attivata da coloro che passano a ho Mobile con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri entro il 31 luglio 2023. Il trasferimento del contatto è gratuito e verrà eseguito entro un massimo di tre giorni lavorativi. Ho Mobile offre anche un’iniziativa chiamata “Soddisfatti ho. Rimborsati”, che permette ai nuovi clienti di provare l’offerta per un mese. Dopo trenta giorni, i clienti possono decidere se continuare con l’operatore low cost o richiedere online con due clic il recesso dalla tariffa senza costi aggiuntivi o penali, insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.