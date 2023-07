Esselunga è da sempre una delle realtà più interessanti dell’intero mercato nazionale, almeno per quanto riguarda la rivendita di elettronica, e per questo motivo gli utenti si ritrovano a potersi affidare alla stessa, con prezzi sempre relativamente economici e risparmiosi.

L’ultimo volantino, attivato fino al 2 agosto, non sembra essere assolutamente da meno, si tratta della solita offerta tech con la quale poter comprare un singolo prodotto, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato. L’ordine, ad ogni modo, potrà essere completato solamente nei negozi fisici, con data di scadenza al 2 agosto; attenzione ad una cosa, le scorte potrebbero essere tremendamente limitate.

Ricevete i nuovi codici sconto Amazon con le offerte migliori del momento direttamente sul vostro smartphone, dovete collegarvi subito qui.

Esselunga, offerte e grandissimi sconti

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino di Esselunga non può essere che uno smartphone di fascia medio-bassa, si tratta dell’ottimo Oppo A16s, dispositivo di buona qualità, che oggi può essere acquistato con un esborso di soli 115 euro. La variante commercializzata è da 64GB di memoria interna, e completamente sbrandizzata.

Nell’eventualità in cui non conosciate in maniera approfondita il dispositivo, sappiate che dispone di un ampio display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, affiancato da un processore MediaTek dalle discrete prestazioni generali, ed anche 4GB di RAM con chip NFC per i pagamenti mobile. La batteria è un componente da 5000mAh, ottima per gestire la lunga autonomia, che si completa con sistema operativo android 11 e personalizzazione grafica ColorOS 11.1.

Il volantino lo potete sfogliare sia online che nei punti vendita, ma anche con l’immagine sottostante.