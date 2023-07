Tranquilli, oggi parleremo di messaggi che si autodistruggono non che porteranno all’esplosione di un qualche smartphone.

In molti non lo sanno, ma esistono metodi per inviare messaggi che, dopo un tempo specifico, si autoeliminano. Utile se hai promesso di lavare i piatti e poi non c’è più scritto da nessuna parte. Ma passiamo ora ai fatti.

Inviare messaggi che si autodistruggono su Telegram

Sia per i dispositivi Android che per gli iPhone è possibile impostare su Telgram il timer di autodistruzione dei messaggi nelle chat segrete. Per farlo è sufficiente cliccare sull’icona dell’orologio e poi comparirà una finestra pop-up in cui si potrà selezionare il tempo predefinito prima della scomparsa. Gli utenti possono scegliere tra un lasso di tempo che va da 1 secondo fino a 1 settimana.

Nei dispositivi Android, l’icona del timer si trova sulla foto profilo del contatto, in alto a destra, mentre per i dispositivi iOS è direttamente nel campo di scrittura.

Il conto alla rovescia per la scomparsa del messaggio parte nel momento in cui viene visualizzato dal destinatario, indicato sullo smartphone del mittente dai due segni di spunta verdi. Allo scadere del tempo, il messaggio si autodistrugge e scompare da entrambi i dispositivi senza lasciare alcuna traccia, come per magia, neanche fossimo ad Hogwarts.

Impostare l’autodistruzione su Whatsapp

Whatsapp ha messaggi effimeri. ha una miriade di funzioni per i propri utenti e fra queste c’è la possibilità di inviare messaggi temporanei attivando i Quando li azioni, puoi scegliere se renderli non più visibili dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, a meno che non vengano conservati. I messaggi effimeri possono, infatti, anche essere conservati nella chat in modo che restino visibili.

Tali messaggi possono essere usati per diverse chat esistenti. La durata più recente, però, si applica solo ai nuovi testi nella chat, non a quelli inviati o ricevuti in precedenza.

Se non hai ben capito come fare, te lo spieghiamo passo passo: