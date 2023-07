Ottime novità per i possessori di un account WhatsApp: sembra infatti che l’app più scaricata al mondo abbia deciso di inserire nuove funzionalità che proteggono ancora di più la nostra privacy.

Da oggi infatti, si potrà accedere alla tecnologia end-to-end che riesce a crittografare i dati anche per alcuni tipi di video.

La società lo ha annunciato all’interno del suo sito web, dichiarando che ora si potranno registrare e condividere dei video di una durata massima di 60 secondi in chat completamente sicuri.

Sono stati chiamati video istantanei da Whatsapp, una funzione che è stata inserita nella stessa slot dove possono essere registrati i messaggi vocali. Bisognerà quindi solo tenere premuto per registrare il video.

Una novità molto importante

E come dichiarato prima, purtroppo per adesso è stato deciso di far durare questi video solo 60 secondi. Inoltre, cambierà anche il modo in cui saranno visti in chat una volta inviati. In pratica verranno visualizzati con un cerchio all’interno del post, e saranno riprodotti automaticamente senza audio.

Sarà l’utente in futuro che potrà decidere se attivare l’ascolto dell’audio. Per farlo, basterà semplicemente cliccare sul video per espanderlo in full screen.

Fino ad oggi nessuno aveva la possibilità di inviare video e file di grandi dimensioni su Whatsapp in modo completamente sicuro, ma grazie a questa nuova features aggiuntiva da oggi sarà possibile scambiare video in totale sicurezza senza preoccuparsi di essere hackerati.

Per tutti gli utenti iOS e Android che sono interessati a provare questa nuova funzione, bisogna ancora aspettare il roll-out completo. In ogni caso mancano solo poche settimane prima che tutti possano vederla all’interno dell’applicazione.