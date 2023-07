WhatsApp, 3 funzioni NASCOSTE finalmente disponibili per tutti

L’intento di WhatsApp ultimamente è sicuramente quello di migliorare l’applicazione sotto tutti i punti di vista. A dimostrarlo sono gli aggiornamenti che stanno arrivando pian piano, con tante novità pronte a mettere in difficoltà la concorrenza. Non ci sono dubbi sul fatto che gli utenti si siano abituati già alle aggiunte nuove, le quali sono arrivate proprio durante gli ultimi mesi di questo periodo.

Gli utenti però non sanno che spesso esistono delle funzionalità anche segrete, soprattutto per quanto riguarda WhatsApp. Una di queste potrebbe essere fraintesa visto che lo spionaggio è sempre stato visto come un cancro. Effettivamente si tratta di tutte le applicazioni di terze parti che possono essere utilizzate in ogni momento indipendentemente da WhatsApp.

WhatsApp: con queste tre funzioni potrete fare quello che non avete mai fatto prima

La prima funzione che tutti dovrebbero imparare ad utilizzare consente di spiare il prossimo ma solo nei movimenti fatti quotidianamente. Tutto ciò che serve è scaricare l’applicazione meglio nota con il nome di Whats Tracker, dopodiché bisognerà solo selezionare i contatti. Fatto questo, potrete avere in ogni momento una notifica quando quella o quelle persone decideranno di entrare o uscire da WhatsApp. A fine giornata spunterà poi anche un report completo con tutti gli orari nella griglia.

La seconda funzionalità viene regalata agli utenti semplicemente scaricando l’applicazione nota con il nome di Unseen. Potrete leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo senza risultare online.

Infine c’è un’applicazione molto interessante, ovvero WAMR. Questa intercetta il contenuto delle notifiche e lo salva, in modo da consentire agli utenti di non restare mai sorpresi da una cancellazione improvvisa di un messaggio non ho ancora letto.