Very Mobile, la promozione del mese offre di tutto a soli 5 euro

Da più di un mese, Very Mobile, il semivirtuale del gruppo CK Hutchison, offre ai suoi clienti esistenti l’opportunità di attivare l’offerta ricaricabile Very 4,99 30 Giga a 4,99 euro al mese. Questa offerta è stata proposta a clienti che possiedono offerte a 5,99 euro al mese.

Very Mobile: cosa propone la nuova promo?

L’offerta Very 4,99 30 Giga include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Non ci sono costi aggiuntivi per il cambio offerta.

Se il cliente decide di attivare Very 4,99 30 Giga, il costo del primo mese anticipato del nuovo bundle viene scalato subito dal credito residuo e l’offerta proposta si attiva immediatamente, sostituendo in modo irreversibile quella precedente. Se il credito residuo della SIM non è sufficiente, è necessario effettuare una ricarica prima di procedere con il passaggio. Gli eventuali Giga residui dell’offerta precedente non vengono accumulati con quelli della nuova offerta.

Nell’app non viene indicata alcuna scadenza per l’attivazione di questa promo, quindi Very 4,99 30 Giga rimane sottoscrivibile fino a nuova comunicazione per chi viene proposta. Le offerte personalizzate sono riservate esclusivamente al numero mobile in cui sono state comunicate e non è quindi possibile procedere all’attivazione su un’altra linea mobile.

Per quanto riguarda il roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e per adesso anche nel Regno Unito), i minuti e gli SMS sono validi senza costi aggiuntivi, mentre per il traffico dati è previsto un limite massimo di 4,60 Giga al mese. Se il cliente supera questa soglia mensile, entra in gioco il prezzo a consumo di 0,219 centesimi di euro per ogni Megabyte con tariffazione al Kilobyte, valido fino a fine 2023.