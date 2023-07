Unieuro è sempre pronta ad avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proprio oggi ha messo a disposizione del pubblico un volantino che vuole convincere i consumatori a mettere le mani su dispositivi di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Il risparmio da Unieuro è assolutamente di casa, coloro che oggi sono disposti a recarsi in un negozio fisico, possono comunque pensare di spendere veramente poco su tanti prodotti, ricordando ad ogni modo che gli stessi prezzi sono attivi anche online sul sito ufficiale, con la spedizione a domicilio da considerarsi sempre gratuita (al superamento dei 49 euro di spesa).

Unieuro, offerte a più non posso per tutti

Il volantino Unieuro sta per terminare, avete tempo ancora fino a domani per approfittare dell’incredibile riduzione di prezzi rispetto al listino originario. Se volete acquistare i top di gamma siete nel posto giusto, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente selezionata. Nel caso in cui foste interessati agli smartphone, potrete comunque pensare di mettere le mani su Galaxy S23, disponibile a 799 euro, oppure anche un buon medio di gamma, tendente al top, come il Galaxy S21 FE, oggi disponibile a 449 euro.

Coloro che invece oggi volessero dispositivi più economici, potranno comunque fare affidamento anche su Galaxy A53, TCL 408, Redmi Note 12 Pro+, Redmi A1, Galaxy A14 o anche Galaxy A04s. Le occasioni del volantino Unieuro si sprecano, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire anche il sito ufficiale.