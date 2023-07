Serie tv, mega spoiler dei titoli che usciranno nel corso del 2023

Il mondo delle serie TV è in continua evoluzione, con nuove stagioni e nuovi show che debuttano ogni mese. Ecco un riassunto delle date di partenza delle opere in Italia per il 2023.

Serie tv: la lista prevista per l’intero anno è piuttosto lunga

A luglio, le serie più attese includono “Blindspotting” (stagione 2) su MGM+ il 1°, “FBI: Most Wanted” (stagione 3) su Italia 1 e “The Blacklist” (stagione 10) su Sky Investigation il 2. “Un cuore, due destini” (stagione 1) debutta su Rai 1 il 4, mentre “Delitti ai Caraibi” (stagione 1) e “Il Principe” (stagione 1) arrivano su Rete 4 e Netflix rispettivamente il giorno successivo. “Chicago Fire” (stagione 11) e “The Cleaning Lady” (stagione 2) saranno disponibili su Italia 1 il 6.

Ad agosto, “East New York” (stagione 1) arriva su Rete 4 e “Souls – Tutte le vite che ricordi” (stagione 1) su Sky Atlantic il 1°. “Choona” (stagione 1) debutta su Netflix il 2, mentre “Heartstopper” (stagione 2) e “Avvocato di difesa” (stagione 2 – parte 2) arrivano sempre su Netflix il 3.

Nel mese di settembre, “La Ruota Del Tempo” (stagione 2) debutta su Amazon Prime Video il 1°, seguita da “S.W.A.T.” (stagione 6) su Rai 2 il 2. “Virgin River” (stagione 5) e “La mia prediletta” (stagione 1) arrivano su Netflix il 7, mentre “NCIS – Unità Anticrimine” (stagione 20) e “NCIS Hawai’i” (stagione 2) debuttano su Rai 2 l’8.

Ad ottobre, “Noi Siamo Leggenda” (stagione 1) arriva su Rai 2 il 4, seguita da “Lupin” (parte 3) su Netflix e “Blanca” (stagione 2) su Rai 1 il 5. “Eppure cadiamo felici” (stagione 1) debutta su RaiPlay e “Loki” (stagione 2) su Disney+ il 6.

Nel mese di novembre, “Tutta la luce che non vediamo” (stagione 1) debutta su Netflix il 2, seguita da “Ferry: La Serie” (stagione 1) su Netflix il 3. “Lea – I nostri figli” (stagione 2) arriva su Rai 1 il 5, mentre “Circeo” (stagione 1) debutta su Rai 1 il 14.

Infine a dicembre, “Il giro del mondo in 80 giorni” (stagione 1) arriva su Rai 2 il 6, seguito da “Gyeongseong Creature” (stagione 1) su Netflix il 22.

Queste sono solo alcune delle serie TV in arrivo nel 2023. Ricorda di controllare regolarmente sul nostro sito per non perdere i tuoi show preferiti.