Photoshop, i trucchi per usarlo GRATIS sempre

Utilizzare il famoso software utile per modificare le foto meglio noto come Photoshop, è un desiderio di moltissime persone. Questo offre delle funzionalità eccezionali che possono praticamente permettere all’utente di fare quello che vuole con una semplice fotografia. Ora tutto si fonde con l’intelligenza artificiale ed è per questo che nasce Photoshop AI, in grado di modificare le foto senza troppe conoscenze.

Tutti credono che costi un botto, ma in realtà può essere utilizzato anche gratis come prevede Adobe.

Photoshop gratis per una settimana con tutte le funzioni, ecco come

Questo prodotto è a pagamento ma per testarlo è possibile fare una sorta di prova gratuita che dura una settimana. Durante il periodo di prova gli utenti potranno utilizzarlo gratis testando tutte le funzionalità, siccome non ci sono limitazioni di alcun genere. Per partire con la prova gratuita è necessario andare sul sito ufficiale di Adobe e selezionare Photoshop scegliendo la voce “Prova Gratuita”.

Dopo aver fatto la prova gratuita, si attiverà in maniera automatica l’abbonamento con il pagamento mensile. Ovviamente è possibile anche annullare il tutto dopo i sette giorni di prova senza dover pagare nulla. Ci sono però dei passaggi necessari che andranno seguiti:

Entrare sul sito di Adobe;

Scegliere il prodotto Photoshop;

Scegliere la voce“Scopri di più sul Riempimento generativo (beta)”:

Selezionare “Prova gratuita”;

Andare avanti con il tasto “Continua”;

Guardare il riepilogo;

Inserire la propria email;

Scegliere Continua.

In questo modo si potrà accedere a tutte le funzionalità, le quali saranno in grado di generare oggetti, sfondi, rimuovere oggetti o addirittura estendere le immagini. Tutto grazie all’intelligenza artificiale.