Gli operatori di telefonia mobile e fissa presenti sul mercato italiano sono davvero molti, soprattutto se consideriamo l’ingresso di nuovi operatori low cost o solamente virtuali. Tuttavia, essi differiscono tra di loro non solo per il nome ma anche per la disponibilità di offerte e servizi che si propongono di offrire ai loro clienti. Infatti vi sono alcuni operatori che godono di una maggiore copertura di rete, altri che offrono la possibilità di accedere a servizi illimitati a prezzi davvero competitivi, anzi ancora di poter navigare su internet la massima velocità disponibile, e molto altro ancora.

Dunque nel caso in cui si voglia scegliere un nuovo gestore telefonico vi è solo l’imbarazzo della scelta.

Operatori e connessioni disponibili

Tuttavia, al fine di vendere questa scelta più semplice, è possibile utilizzare alcuni siti che fungono come comparatori tra operatori e le offerte disponibili.

Prima di indicarvi i migliori comparatori del momento, sembra necessario però indicarvi che vi sono diversi tipi di connessione e che non tutti sono disponibili per il nostro indirizzo. Infatti, nel momento in cui andrete a comparare le varie offerte degli operatori disponibili. queste differenzieranno tra loro anche in base al tipo di connessione disponibile e alla velocità di navigazione.

Possiamo infatti fare una distinzione tra:

FTTH , ovvero Fiber To the home.

Si tratta al 100% di fibra ottica, con una velocità di 10 GB al secondo . Potrete riconoscere la presenza di questo tipo di fibra nel vostro indirizzo in quanto, nei comparatori di cui presto vi parleremo, è indicato graficamente con un bollino verde ed una lettera f bianca al suo interno.

FTTC, Fiber to the Cabinet.

Si tratta di una fibra mista. Ovvero la fibra arriva la centralina poi dalla centralina vi è una connessione in rame fino all’indirizzo di destinazione. Parliamo di una velocità di 200 mega al secondo , e graficamente è rappresentata con un bollino giallo e con le lettere FR (fibra – rame) al suo interno.

FTTB, Fiber to the Building.

Si tratta di una via intermedia tra FTTC e FTTH . Essa presenta solo un piccolo tratto in rame, e la velocità può essere poco inferiore alla FTTH. Infatti, in alcuni casi, essa può essere rappresentata anche con il bollino verde.

Si tratta di una via intermedia tra FTTC e FTTH. Essa presenta solo un piccolo tratto in rame, e la velocità può essere poco inferiore alla FTTH. Infatti, in alcuni casi, essa può essere rappresentata anche con il bollino verde.

FWA +, Fixed Wireless Access.

Si tratta di connessioni che associano la fibra ottica e le frequenze radio, Si avvalgono anche di antenne da disporre presso le abitazioni. Anche qui troviamo un bollino giallo con le lettere FR, ovvero Fibra-Radio.

ADSL, assenza di fibra. Un bollino rosso con una R (radio) bianca all'interno.

Comparatori di tariffe e tanto altro

Fatta questa distinzione ora possiamo passare ad indicarci i migliori comparatori di tariffe.

TROVA FIBRA. Grazie a questo sito online avrete la possibilità di consultare e confrontare le offerte i servizi e i prezzi di varie gestori per la rete fissa . Il sito si avvale infatti di un apposito comparatore molto semplice da utilizzare.

Basterà Infatti digitare nell’apposito campo l’indirizzo della vostra abitazione e in cui appunto intendete effettuare l’attivazione, inviata la ricerca avverrà una verifica di copertura e in base al vostro indirizzo vi verranno consigliate le tecnologie di connessione disponibili. Oltre a ciò scorrendo in basso nei risultati di ricerca potrete individuare un elenco dei vari operatori e le relative promozioni tra cui scegliere. L’elenco è strutturato in ordine di prezzo e selezionando l’opzione “ dettagli” verranno mostrate le caratteristiche e i servizi specifici di ogni promozione. In modo tale da poter effettuare una comparazione tra i gestori disponibili e scegliere quello che, più di tutti, risponde alle vostre esigenze.

SOS TARIFFE. Anche sossio tariffe un comparatore di prezzi molto utilizzato per la telefonia fissa e mobile ma non solo, è molto utile anche per una comparazione tra prestiti e assicurazioni mutui e tanto altro ancora. Una volta aperta la pagina vi verrà mostrato un modulo che dovrete compilare con i vostri dati, tra cui l’indirizzo e qualche altra informazione anagrafica. Nel momento in cui la ricerca viene avviata, verranno mostrate tutte le offerte disponibili per il settore da voi scelto. Tali offerte potranno essere ordinate in base ad alcuni filtri , quali: costo in promozione, costo fuori promozione, costo primo anno e velocità effettiva.

FACILE.IT Facile.it è uno dei comparatori di prezzi più famoso. Esso consente di comparare tariffe per assicurazione: luce e gas mutui E naturalmente anche le tariffe telefoniche. Anche in questo caso, una volta digitato l’indirizzo del sito dovrete compilare un modulo con i vostri dati personali, accettare l’informativa della privacy ed iniziare il confronto delle offerte. Queste ultime potranno essere ordinate in base al prezzo o alla velocità , ed impostare anche alcuni filtri come:ADSL, fibra o wireless.

SEGUGIO.IT Anche segugio.it funziona allo stesso modo degli altri comparatori di prezzi sopracitati. Una volta effettuata la ricerca sarà possibile ordinare i risultati per costo iniziale , costa regime o velocità download.

Ogni offerta viene presentata nei minimi particolari, con il logo dell’operatore la, tariffa mensile da pagare e tutti i servizi inclusi. Un confronto semplice veloce ed efficace.

ALTROCONSUMO

Si tratta di un altro comparatore per le tariffe di telefonia fissa o mobile, ma anche bollette di luce e gas assicurazioni mutui e altro ancora.

Questo, come gli altri funziona allo stesso modo. Anche l’interfaccia è abbastanza intuitiva, nel caso per esempio della scelta di un’offerta per la rete fissa dovrà essere inserito l’indirizzo della vostra abitazione per poi essere mostrate tutti gli operatori con le relative offerte. Da qui premendo sull’opzione dettagli e se vi verranno spiegate con i minimi particolari.

Conclusioni

In breve, questi comparatori tra operatori e offerte disponibili funzionano pressoché tutti allo stesso modo, l’interfaccia può variare, ma sono comunque sono piuttosto semplici da utilizzare. Scegliete quella che di tutti sembra soddisfare maggiormente le vostre esigenze e preparatevi a scrollare fa un elenco di innumerevoli offerte e promozioni disponibili.