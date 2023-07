Gli smartphone sono in fortissimo sconto da MediaWorld con le ultime offerte, in questo modo gli utenti sono liberi di spendere molto poco su ogni singolo prodotto in promozione, ed avere ugualmente la possibilità di accedere ad alcuni veri e propri top di gamma da non credere.

Come tutte le precedenti campagne promozionali di MediaWorld, anche in questo caso gli utenti possono completare gli ordini nei vari negozi in Italia, come anche online sul sito ufficiale dell’azienda, rappresentante lo store perfetto su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di godere della spedizione gratuita verso il domicilio (ma solo in alcune occasioni).

Per le nuove offerte Amazon, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i prezzi bassi ed anche i codici gratis.

MediaWorld, nuovi sconti vi aspettano nei negozi

La Mobile Mania di MediaWorld rappresenta da sempre la migliore occasione per riuscire ad acquistare i prodotti più in voga del momento, legati ovviamente al segmento della telefonia mobile. Oggi gli utenti possono spaziare tra tantissimi modelli più o meno interessanti, a partire ad esempio dal Samsung Galaxy S22, un ex top di gamma, che ha un costo ancora abbastanza elevato: pari a 699 euro.

Il risparmio da MediaWorld non termina qui, volendo puntare verso altri brand e fasce di prezzo, notiamo la presenza di Oppo A77, Galaxy A54, Redmi Note 12 Pro o anche Motorola Moto G32, con prezzi che oscillano tra un minimo di 119 euro ed un massimo di 489 euro, oppure anche veri e propri top di gamma: Samsung Galaxy S23, in vendita a 849 euro, ed anche Galaxy S23+, che ha un costo di 1099 euro.

Il volantino è convincente sotto molteplici aspetti e punti di vista, per questo motivo vi invitiamo caldamente ad aprire le pagine che trovate sul sito.