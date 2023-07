Iliad ha lanciato ufficialmente in Italia il suo Iliad Space, che farà in modo di semplificare la vita a tutti gli utenti dell’operatore.

In tal caso, Iliad Space è essenzialmente un nuovo canale di distribuzione che consentirà ai clienti di attivare le offerte in alcuni negozi specifici e autorizzati. Scopriamo di seguito come funziona.

Iliad Space: utenti messi al centro dell’attenzione

Iliad con Space si permette di essere più presente sul territorio ampliando la sua rete di distribuzione che vanta già di 39 Iliad Store, 1.200 Corner, 2.000 Iliad Point ed Express in tutta Italia.

Con il nuovo progetto l’operatore permetterà agli utenti di fare praticamente tutto, come ricaricare il credito sulla SIM, richiedere un cambio offerta oppure attivare una nuova SIM scegliendo tra le varie proposte.

Ecco quali sono le offerte attuali dell’operatore

Iliad conferma la sua solita GIGA 150 che consente ai suoi utenti di avere tutto illimitato con la possibilità di usufruire del 5G a soli 9,99 euro. Scopriamola nel dettaglio:

minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

SMS illimitati verso tutti;

80GB di traffico dati sotto rete 5G (dove disponibile) con hotspot incluso;

7,99 euro al mese ;

Attivabile Online o in Negozio;

Attivazione + SIM: 9,99 euro.

Per chi vuole spendere meno c’è anche GIGA 100 che consente agli utenti di poter avere tutto incluso con 100 GB di traffico in 4G/4G+. Il prezzo è di soli 7,99 euro.