Iliad è l’operatore telefonico low cost che, da pochissimi anni, ha fatto il suo ingresso nel mercato telefonico italiano, diventando uno dei gestori più utilizzati tra gli utenti.

Obiettivo principale di Iliad è quello di garantire ai suoi utenti la possibilità di accedere a offerte esclusive che soddisfino tutte le loro esigenze. Una di queste riguarda sicuramente il desiderio di avere Giga illimitati in quanto, oggigiorno tutti utilizziamo Internet, ed una promozione che ci riserva giga illimitati ci libererebbe dal pensiero di dover restare entro i limiti del traffico dati consentito dal nostro piano tariffario.

Iliad ed Internet a 100, 150 e 300 Gb

Tuttavia, a questo proposito, Iliad non dispone ancora di una promozione per internet illimitato, ma apre l’estate con altre offerte comunque super convenienti, che danno la possibilità di accedere ad una grande quantità di giga, a prezzi bloccati per sempre.

Per attivare queste promo basterà pagare una sola volta 9.99 euro, con SIM e spedizione a casa gratuita.

Esse sono:

Iliad giga 100. L’offerta al costo di 7,99 euro al mese, comprende:

– Minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– 100 GB di Internet in 4G/4G+ , con un’ampia copertura su tutto il territorio italiano;

– 8 giga di internet da utilizzare in roaming nei paesi dell’ Unione Europea.

Iliad giga 150. Al costo di 9.99 euro al mese, prevede:

– Minuti ed Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– 150 GB di Internet anche in 5G;

– 10 GB di internet in roaming da utilizzare nei paesi dell’ Unione Europea .

Iliad dati 300. La promo al costo di 13,99 euro al mese, prevede:

– Chiamate a 28 centesimi al minuto ed sms a 28 centesimi;

– 300 Gb di internet in 4G / 4G +;

– 13 Gb di internet in roaming per i paesi dell’Unione Europea

Per attivare l’ offerta bisogna consultare il sito ufficiale del gestore e selezionare il piano tariffario prescelto. Inoltre, avrete la possibilità di associare alla vostra promozione anche l’acquisto di uno smartphone della Apple, come l’iPhone 14, disponibile a partire da 30.97 euro al mese e senza interessi.