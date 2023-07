Ottimo volantino attivato proprio in questi giorni da Euronics, rappresentante la perfetta occasione per gli utenti che vogliono mettere le mani su prodotti di livello elevato, senza doversi minimamente preoccupare delle conseguenze o di quanto andranno effettivamente a spendere.

Come tutte le campagne promozionali di Euronics, anche la corrente risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi fisici sul territorio, dovendo sottostare oltretutto ai più classici vincoli legati al socio di appartenenza. Ricordiamo infatti che gli ordini sono effettuabili solo nel punto vendita, prestando particolare attenzione proprio alla validità in loco del medesimo volantino.

Euronics, quali sono i nuovi prodotti in promozione

L’attuale campagna promozionale di Euronics è a tutti gli effetti un’ode alla libertà di tutti quegli utenti che non vogliono essere limitati in fase d’acquisto, ma vogliono poter scegliere liberamente quali sono i prodotti da acquistare. Con il volantino corrente, che ricordiamo sarà attivo fino al 23 agosto, quindi oltre un mese (data la partenza il 20 luglio), il consumatore si ritrova a dover sottostare solamente ad un vincolo: l’acquisto di un grande/piccolo elettrodomestico o di un televisore da più di 399 euro.

Superato questo step sarà poi possibile aggiungere al carrello praticamente ciò che vogliono, per essere sicuri di ricevere in cambio uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Attenzione, la riduzione sarà immediata in cassa, senza rimborsi o sconti postumi; oltretutto non sarà possibile scegliere il prodotto su cui applicarla, ma sarà applicata in automatico sul meno caro della coppia.

Tutti gli sconti del volantino Euronics, e altri ancora, possono essere visionati nelle pagine che trovate sul sito ufficiale.