A quanto pare il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Stiamo parlando in particolare dell’offerta denominata CoopVoce Evo 200 e, secondo quanto comunicato in queste ore, sarà di nuovo disponibile all’attivazione a partire dal 3 agosto 2023.

CoopVoce, sta per tornare disponibile la super offerta CoopVoce Evo 200

Tra pochissimi giorni tornerà disponibile una delle offerte super dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima sarà dunque disponibile nuovamente all’attivazione dal prossimo 3 agosto. Tutti gli interessati, avranno circa un mese di tempo per attivarla, dato che resterà disponibile fino al prossimo 6 settembre.

Si tratta di una delle offerte dell’operatore più apprezzata dagli utenti in questi mesi. Il bundle mensile include infatti fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Ciò che rende ancora più interessante questa offerta è poi il costo del rinnovo mensile. In particolare, gli utenti dovranno pagare ogni mese soltanto 7,90 euro. L’offerta sarà attivabile anche in questo caso da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’offerta sarà inoltre attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore. In questo caso, è però previsto un costo per il cambio offerta di 9,99 euro.

Insomma, per tutti coloro che non erano riusciti ad attivare l’offerta mobile CoopVoce Evo 200 ora è finalmente disponibile.