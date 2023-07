Il canone Rai torna a far parlare di sé con nuove notizie comparse in rete, pronte a promettere la totale abolizione, e la conseguente esenzione per tutti coloro che dovessero rientrare in specifiche categorie. Quanto raccolto è in parte veritiero, ma non credete a chi invece vuole vendervi che il canone verrà abolito completamente.

Il motivo per cui sosteniamo con fermezza quest’affermazione è uno solo: il Governo necessita delle tasse generate dal pagamento del canone Rai, già al giorno d’oggi siamo in tremenda difficoltà, ipotizzare di non ricevere nemmeno tale gettito, è a dir poco surreale, poiché comunque tale mancanza andrebbe compensata con nuove tasse. Per rispondere alla domanda principale, ovvero “posso davvero non pagare il canone Rai?”, leggete il paragrafo successivo per comprendere appieno ciò di cui parliamo.

Canone Rai, che bella notizia, diventa gratis per alcuni utenti

Dovete sapere che il canone Rai deve essere versato solo dai possessori di un televisore, ciò sta a significare che se avete una casa con la fornitura di corrente elettrica, e di conseguenza vi viene addebitato, ma non disponete a tutti gli effetti di un prodotto di questo tipo, potete presentare tranquillamente la domanda di esonero dal pagamento.

E’ necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate ed inoltrare una autodichiarazione in cui si comunica il fatto, prendendosi tutte le responsabilità nel caso in cui si fosse dichiarato il falso. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio, per poter godere della totale esenzione, mentre entro il 30 giugno, ma in questo caso sarà solamente per 6 mesi.