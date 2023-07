In un mare di negatività e di notizie sempre pessime, finalmente cogliamo un raggio di sole, una piccola speranza in un futuro migliore, anche se non per tutti gli utenti. Il bollo auto sarà gratis, per un periodo di tempo limitato, per coloro che sceglieranno di acquistare un’auto elettrica, o full-hybrid.

La tassa, nel caso in cui non la conosciate a fondo, è stata pensata negli anni ’50 del secolo scorso per i possessori di un mezzo su strada. La motivazione che ne vide l’introduzione riguardava più che altro la necessità di investire denaro sulla rete stradale ed autostradale, proprio data la crescente diffusione di mezzi su strada; nel corso degli anni il suo scopo è rimasto pressochè invariato, oggi ha un costo variabile, che dipende direttamente dalla potenza del mezzo, ed il proprietario del veicolo la deve versare in un’unica soluzione alla propria Regione.

Bollo auto, in questo modo è possibile non pagarlo

Il passaggio successivo per non dover pagare la tassa, riguarda semplicemente l’acquisto di un mezzo elettrico, solo in questo modo potrete rientrare tra i fortunati che sono automaticamente esenti dal pagamento, proprio per cercare di favorire la diffusione dei veicoli con questa motorizzazione, e di conseguenza ridurre al massimo le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

L’esenzione non sarà infinita, ovvero non varrà per tutta la vita della vettura, questo è valido solamente in Piemonte e Lombardia, ma in media oscilla tra 3 e 5 anni. Prestate attenzione ad un fatto: quanto scritto è valido se acquistata nuova, nel caso in cui acquistaste una vettura elettrica usata, il tempo inizierà dall’immatricolazione.