WindTre FULL 5G Summer è la nuova offerta dedicata a tutti i nuovi clienti, i quali hanno tempo fino alla fine del prossimo mese per poter procedere con l’attivazione e ottenere uno smartphone Honor 70 Lite 5G gratis.

La tariffa è rivolta indistintamente a tutti coloro che desiderano acquistare una nuova SIM WindTre effettuano o meno il trasferimento del numero dal precedente operatore. Accedendo al sito ufficiale, i nuovi clienti potranno prenotare la SIM e scegliere di ottenere l’offerta con o senza smartphone incluso.

WindTre FULL 5G Summer: tutti i dettagli sulla nuova offerta con smartphone incluso nel prezzo!

L’offerta WindTre FULL 5G Summer necessita di una spesa mensile di soli 14,99 euro e include uno smartphone 5G gratis. Il gestore è solito proporre periodicamente smartphone differenti ma questo mese offre ai suoi nuovi clienti uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero. Attivando l’offerta, dunque, i nuovi clienti potranno ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’acquisto dello smartphone è facoltativo e ognuno ha la possibilità di scegliere il dispositivo che desidera ottenere. WindTre propone un ampio listino di device e ognuno prevede una spesa mensile differente. In alcuni casi, inoltre, è richiesto il pagamento di un costo iniziale. Scegliendo lo smartphone Honor non sarà necessario andare incontro ad alcun costo extra e ogni mese sarà possibile sostenere esclusivamente il costo previsto per il rinnovo dell’offerta.