WhatsApp, finalmente i videomessaggi sono ufficiali

Esattamente durante la giornata di ieri, Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di una grande novità. I videomessaggi istantanei sono finalmente disponibili su WhatsApp. Sarà infatti possibile registrare e condividere dei brevi video personali semplicemente all’interno della chat in maniera diretta.

WhatsApp: arrivano i videomessaggi istantanei

Basterà premere una volta sul microfono per le note vocali per far comparire una fotocamera. Tenendola premuta, si potrà registrare il video messaggio da inviare in maniera istantanea.

Questa è parte del comunicato ufficiale di WhatsApp che intende far capire il vero scopo ed il funzionamento dei videomessaggi:

“I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi. Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia.

Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un messaggio vocale. Ti basta toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Puoi anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare

l’audio, basterà toccare il video. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza.

Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti“.

Si trattava di uno degli aggiornamenti più richiesti dal pubblico, con gli utenti che proprio non capivano come fosse possibile che una soluzione del genere non fosse ancora arrivata. C’è anche da dire che tutti i fan di Telegram nelle ultime ore stanno deridendo la celebre applicazione di messaggistica colorata di verde. Tutti infatti sostengono che pian piano Zuckerberg stia copiand tutte le funzionalità dell’app rivale Telegram.

In effetti sono tante le feature che WhatsApp nell’ultimo periodo ha rubato all’app con sei a Dubai e sembra che non sia ancora finita.