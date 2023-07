Whatsapp è l’app di messaggistica istantanea che possiede una quantità di funzionalità innumerevole. Forse non lo sapevi, ma pare anche che sia possibile scoprire la posizione esatta di uno dei contatti con cui chatti abitualmente tramite l’app. Non vi suona alquanto inquietante e al limite dello stalking? A noi un po’ sì, ma magari in determinate occasioni può essere una pratica molto utile.

Ci sono diversi metodi per sapere dove siano i contatti nella tua lista dell’app. Tra i molti sistemi utili per la localizzazione, ve ne sveliamo due molto semplici, per i quali non c’è bisogno d’essere esperti in tecnologia.

Come sapere dove sono i tuoi contatti Whatsapp

Se hai davvero bisogno di sapere dove si trova qualcuno dei tuoi contatti di Whatsapp, puoi mettere in atto alcuni trucchetti facili. Questi ti permetteranno di scoprire la posizione in modo immediato. Ecco quindi i due modi più semplici da attuare:

Il primo modo implica inviare un link al tuo contatto. Nel momento in cui lo clicca, puoi risalire alla geolocalizzazione. Come? Grazie a un’App che identifica la posizione in base all’indirizzo IP della persona alla quale hai mandato il link. L’APP è IP LOGGER e funziona anche come sito web;

Se invece vuoi sapere la posizione precisa di uno dei tuoi contatti, basta chiedergliela. Basta infatti andare su Whatsapp e aprire la chat con te, poi andare sull'icona con i file da allegare, e poi su posizione. Qui potrai anche scegliere tra le opzioni "Posizione in tempo reale" o "Invia la tua posizione attuale". Con la seconda si potrà conoscere con esattezza anche quali siano gli spostamenti e i movimenti in tempo reale.

Ribadiamo ancora una volta che questi sistemi non vanno usati con l’intenzione di ledere l’altrui diritto alla riservatezza. Spiare o seguire qualcuno è un comportamento non ammesso dalla legge italiana, è una pratica assolutamente illegale che viola la privacy.