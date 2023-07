Unieuro continua a proporre un SottoCosto davvero pazzo, che ricordiamo sarà attivo fino al 30 luglio, con numerose occasioni che gli utenti non devono lasciarsi sfuggire, mediante le quali sarà possibile pensare di accedere a prodotti di ottimo livello, riuscendo a spendere cifre complessivamente ridotte.

Il risparmio da Unieuro risulta essere esteso ad un numero sempre più grande di prodotti, infatti in questi giorni gli utenti possono acquistare articoli appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, sia in negozio che nei punti vendita fisici sul territorio. Ricordate, inoltre, che per coloro che completeranno l’ordine dal divano di casa, è prevista la spedizione gratuita, solo nel caso in cui venisse superato il livello di spesa di 49 euro.

Unieuro, le offerte sono pronte a sorprendere

Unieuro continua a sorprendere con un numero impressionante di riduzioni di prezzo, e la promessa comunque di offrire all’utente finale il rapporto qualità/prezzo migliore del momento, anche sull’acquisto di un Samsung Galaxy S23. Il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana, può essere comprato con un esborso finale di soli 799 euro.

Nel momento in cui si volesse ridurre la spesa da sostenere, l’occhio cade direttamente sul Samsung Galaxy S21 FE, che costa solamente 449 euro, oppure anche su modelli ancora più economici, come Redmi A1, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, Galaxy A34, Honor 90 Lite, Realme C55, Realme C53, Oppo A78, Honor X8a e similari. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, sono raccolti nelle pagine che trovate online e qui sotto.