Con TIM tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un’offerta più unica che rara, rappresentante la perfetta occasione per avere libero accesso a prezzi bassissimi, ed allo stesso tempo riuscire a godere di un bundle molto ampio, quasi effettivamente infinito.

Accedere alle migliori promozioni di TIM è una procedura molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, poiché a tutti gli effetti vi basterà andare in un punto vendita in Italia, e chiedere il cambio operatore. In genere le migliori promo hanno un vincolo importante, infatti possono essere attivate solamente con la portabilità, ma da specifiche realtà in Italia.

TIM, questi sono gli sconti e la migliore offerta

Le migliori promozioni di casa TIM sono, come al solito del resto, riservate a coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO o di Iliad, come ad esempio nel caso della bellissima TIM power Supreme Web Easy, soluzione che ha un costo di soli 7,99 euro al mese, con pagamento tramite il credito residuo, ed ovviamente nessun vincolo contrattuale.

Gli utenti che decideranno di richiederla sul proprio numero, avranno comunque libero accesso a 150 giga di internet alla massima velocità disponibile (4G+), passando anche per minuti illimitati che possono essere spesi per chiamare chiunque si desideri, oppure SMS senza limiti, inviabili in egual misura ad altrettanti numeri di telefono. Tutte le informazioni del caso sono raccolte sul sito ufficiale di TIM.