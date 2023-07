Serie tv, i cinque titoli che usciranno oggi sulle varie piattaforme streaming

Nel mese di Luglio, come ben sappiamo, le serie tv in arrivo sono infinite e ne arrivano in grandi quantità su tutte le piattaforme dedicate allo streaming. Tra i titoli inediti, spiccano “Full Monty: La serie”, “Il Principe”, e “Operazione Speciale: Lioness” con Nicole Kidman. Allo stesso tempo, serie amate come “Outlander”, “The Afterparty”, “Fondazione” e “Good Omens” tornano con nuovi episodi. Oggi ci focalizziamo però sulle uscite del giorno.

Serie tv: le novità in uscita oggi

Nel corso del mese vedremo:

“Full Monty: La serie” , disponibile dal 5 luglio su Disney+, è un adattamento del film cult del 1997. La serie segue lo stesso gruppo di fratelli che vivono nella città post-industriale di Sheffield, mentre si destreggiano tra lavori sempre più insoddisfacenti.

, disponibile dal 5 luglio su Disney+, è un adattamento del film cult del 1997. La serie segue lo stesso gruppo di fratelli che vivono nella città post-industriale di Sheffield, mentre si destreggiano tra lavori sempre più insoddisfacenti. “Il Principe” , una docuserie italiana disponibile su Netflix dal 4 luglio, è incentrata sulla vicenda personale del principe Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia, e di una controversa vicenda che l’ha visto protagonista alla fine degli anni Settanta: l’uccisione di Dirk Hamer.

, una docuserie italiana disponibile su Netflix dal 4 luglio, è incentrata sulla vicenda personale del principe Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia, e di una controversa vicenda che l’ha visto protagonista alla fine degli anni Settanta: l’uccisione di Dirk Hamer. “ Fondazione “, basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov, torna con la seconda stagione dal 14 luglio su Apple TV+. In questa seconda stagione la battaglia tra le truppe dell’Imperatore e le colonie di Seldon si trasformerà in un conflitto interplanetario.

“, basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov, torna con la seconda stagione dal 14 luglio su Apple TV+. In questa seconda stagione la battaglia tra le truppe dell’Imperatore e le colonie di Seldon si trasformerà in un conflitto interplanetario. “Operazione Speciale: Lioness”, disponibile dal 23 luglio su Paramount+, è una produzione che vede tra i protagonisti Nicole Kidman. La serie è incentrata su una pericolosa missione di intelligence per sventare un piano terroristico.

Infine, “Good Omens”, disponibile dal 28 luglio su Prime Video, torna con la seconda stagione. David Tennant e Michael Sheen ritornano nei panni della coppia più strampalata della serialità fantasy: il demone Crowley e l’angelo Aziraphale.

Tra le altre uscite di oggi, vediamo anche: