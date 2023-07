Samsung annuncia il prossimo arrivo della sua One UI 6.0 che trae ispirazione da Android 14.

Si tratterà dello sviluppo e dell’elaborazione di una nuova interfaccia utente che segnerà l’ inizio di una nuova identità del marchio e dei suoi prodotti.

Tuttavia, tale aggiornamento, riguarderà solo alcuni dispositivi Samsung, ovvero solo i nuovi modelli compatibili. Ci riferiamo in particolar modo alla serie S23, che comprende: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e, Galaxy S23 Ultra.

Samsung: cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento

Il lancio ufficiale dell’aggiornamento sarà però preceduto, per un breve momento, dalla sua versione testing. In questo modo, eventuali sviluppatori o persone più curiose potranno fungere da beata tester e testare, prima di tutti gli altri, le nuove funzioni e caratteristiche e valutarne l’efficienza.

La fase beta è una fase quasi necessaria nel momento del lancio di un nuovo servizio o dispositivo. In quanto, utile per individuare eventuali bug di sistema o apportare qualche modifica migliorativa.

Samsung ha lavorato al nuovo progetto al fine di garantire: fluidità, tempestività, oltre a importanti novità per quanto concerne la batteria e la fotocamera.

Le aspettative del nuovo aggiornamento riguardano sicuramente migliori capacità di multitasking, modifiche relative al foglio di condivisione con ulteriori guide per le azioni personalizzate, ed un’evoluzione importante del cross device.

Termine con il quale si tende ad indicare il momento in cui, per esempio, un eventuale acquisto online coinvolga l’utilizzo di più dispositivi.

Per fare un esempio più comprensibile, ci riferiamo a tutte quelle situazioni in cui vediamo un prodotto che ci possa interessare sullo smartphone, e poi decidiamo di acquistarlo dal PC.