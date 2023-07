La Nasa annuncia una notizia sconvolgente. Per un breve periodo, è stato perso qualsiasi contatto con la Stazione Spaziale Internazionale. Un’interruzione improvvisa di corrente ha reso necessario attivare alcuni protocolli di sicurezza.

La stazione spaziale in orbita nell’atmosfera terrestre, è sempre stata popolata fino dal suo primo lancio nello spazio, avvenuto nel 1998, da almeno 2 o 7 astronauti. Molti dei quali vi hanno fatto anche ritorno più volte. Il loro obiettivo è quello di sviluppare e provare nuove tecnologie necessarie per garantire l’esplorazione spaziale e la sua sempre più precisa conoscenza.

Nasa: Eroi nello spazio

Molte persone considerano gli astronauti della Nasa dei veri e propri eroi dello spazio. In quanto, è grazie al loro lavoro e al loro grande coraggio che la conoscenza umana dell’Universo può spingersi sempre più oltre. A tal proposito, proprio per evidenziare, ancor di più, quanto sia realmente rischioso il loro ruolo, è doveroso riportare un’importante notizia riguardante la Nasa.

Quest’ultima infatti, Martedì 25 Luglio ha perso per ben 20 minuti i contatti con la Stazione Spaziale Internazionale. Una cosa che in 24 anni non era mai successa prima.

Infatti, nel corso di questi anni, la Stazione ha dovuto far fronte persino a pericolosi cambiamenti metereologici, ma i contatti con la Terra non erano mai stati perduti prima di questo momento.

Al fine di risolvere al più presto la situazione, la Nasa ha dovuto chiedere soccorso, per i successivi 70 minuti, ai sistemi russi. I quali, malgrado i climi non proprio amichevoli a causa della guerra in Ucraina, non sono venuti meno alle loro responsabilità. E il contatto è stato riallacciato.

La situazione sembra essersi verificata a causa di un’interruzione di corrente avvenuta al Johnson Space Center, a Houston. E per 90 minuti ogni sistema ha perso comando, telemetria e controllo vocale con la Stazione.

Per fortuna l’intervento dei russi è stato determinante e le comunicazioni dopo un po’ sono state riprese. Tuttavia, nessuno dell’equipaggio è stato mai in pericolo. La situazione in sé non ha generato alcuni tipo di problema. Solo una forte preoccupazione.