L’estate ormai è arrivata e sulle spiagge non sempre ci sono dei lidi vicino a tenerci compagnia con della buona musica. In alternativa però possiamo “portare noi la musica“.

Come? grazie ad uno speaker Bluetooth come JBL GO 3, proposto in questi giorni in offerta sulla piattaforma Amazon. Scopriamo i dettagli.

JBL GO 3 Speaker Bluetooth in offerta

Con il potente JBL Pro Sound dai bassi corposi, JBL Go 3 è il diffusore Bluetooth da portare sempre con te per riprodurre in streaming wireless un suono di elevata qualità dal tuo smartphone o tablet. Grazie a tessuti variopinti, inserti espressivi e piccole dimensioni, lo speaker tascabile JBL Go 3 occupa poco spazio e combina un look di tendenza con un suono audace.

La certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker GO 3 ottimo per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. Inoltre ha una lunga autonomia, infatti con una sola ricarica la cassa ricaricabile JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth.

Attualmente è disponibile sulla piattaforma in vari colori, per esempio rosso ha un costo di soli 28.99 euro invece di 44.99 euro, scontato del 36%. Visitate questo link per non rimanere senza musica durante le vostre giornate al mare, in montagna o ovunque voi siate!.