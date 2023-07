Iliad Space, in Italia è arrivato il servizio che cambierà la vita agli utenti dell'operatore

Iliad, l’operatore di telefonia mobile francese, ha lanciato in Italia un nuovo canale di distribuzione chiamato Iliad Space. Questo nuovo servizio permette agli utenti di attivare le offerte direttamente in alcuni negozi specializzati, ampliando così le possibilità di accesso ai servizi dell’operatore.

Iliad Space: cosa offre e come funziona

Iliad Space rappresenta un’ulteriore espansione della presenza dell’operatore sul territorio italiano, arricchendo la rete di distribuzione dell’operatore che conta già 39 Iliad Store, oltre 1200 Corner e 2000 Iliad Point e Iliad Express distribuiti in tutta la penisola.

Nei nuovi Iliad Space, gli utenti potranno svolgere una serie di operazioni, tra cui ricaricare il proprio credito sulla SIM, richiedere un cambio offerta o attivare una nuova SIM scegliendo tra le varie proposte dell’operatore.

Tra le offerte attuali di Iliad, spiccano la Iliad GIGA 150, che offre chiamate ed SMS illimitati e fino a 150GB di traffico dati sotto rete 5G a 9,99€ al mese, e la Iliad GIGA 100, che offre le stesse caratteristiche ma con 100GB di traffico dati sotto rete 4G/4G+ a 7,99€ al mese. Inoltre, la compagnia telefonica offre un’opzione solo Voce, che include chiamate illimitate e 40MB di traffico dati a 4,99€ al mese.

Recentemente, Iliad ha anche lanciato delle opzioni internazionali per l’Europa e la Svizzera. Queste opzioni offrono 5GB extra di traffico dati per un mese a un costo di 3,99€ per l’Unione Europea e 4,99€ per la Svizzera, permettendo agli utenti di navigare senza preoccupazioni anche all’estero.

In conclusione, Iliad Space rappresenta un passo importante per Iliad nel rafforzare la sua presenza sul mercato italiano, offrendo ai suoi utenti un accesso più facile e diretto ai suoi servizi. Con queste nuove iniziative, Iliad dimostra il suo impegno nel migliorare l’esperienza dei suoi clienti e nel rendere i suoi servizi sempre più accessibili.