Fastweb Mobile, a Luglio le promozioni telefoniche non superano i 7 euro

Fastweb, uno dei principali operatori di telefonia mobile virtuali in Italia, continua a distinguersi per la sua trasparenza e le sue offerte senza vincoli né costi nascosti. Le sue promozioni di Luglio 2023 partono da un prezzo di soli 7 euro al mese.

Fastweb Mobile: le promo Mobile Light e Mobile Maxi

Fastweb si appoggia alla rete di WindTre, con cui ha stretto una partnership per lo sviluppo di una rete 5G di ultima generazione. L’operatore è stato premiato dalla società indipendente Ookla come il migliore in termini di prestazioni di rete e prevede di raggiungere una copertura del 90% della popolazione italiana entro il 2025.

La tariffa più economica è Fastweb Mobile Light, che offre minuti illimitati e 100 GB in 5G a 7,95 € al mese. Per chi desidera più dati, c’è Fastweb Mobile Maxi, che offre minuti illimitati e 300 GB in 5G a 11,95 € al mese.

La compagnia telefonica offre anche una serie di offerte fibra ottica da abbinare alla propria SIM mobile. In base alla copertura disponibile nel vostro Comune, si può avere una connessione in FTTH (Fiber to the Home) che grazie all’integrazione della tecnologia GPON consente di navigare fino a 2,5 Gbps in download. La rete in questione è stata premiata come la migliore per velocità di navigazione in download e upload dalla società di analisi indipendente nPerf.

Fastweb offre anche la possibilità di aggiungere uno smartphone a rate alle sue offerte mobile. Ad esempio, potete acquistare l’iPhone 14 a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate, o il Samsung Galaxy S23 da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate.

Insomma, Fastweb continua a offrire una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti, sia per la telefonia mobile che per la connessione internet a casa. Con le sue tariffe competitive e la sua rete di alta qualità, Fastweb rimane una scelta solida per chi cerca un operatore di telefonia mobile o un fornitore di servizi internet.