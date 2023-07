I danni provocati dalla grandine sulle auto stanno rovinato l’estate a migliaia di italiani. Fenomeni atmosferici imprevisti ed estremamente dannosi hanno colpito duramente migliaia di auto tra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Esiste un modo per proteggere l’auto forti grandinate come queste? Sì e ora vi spiegheremo cosa fare.

Le assicurazioni auto che offrono protezione da grandine

Uno dei consigli più utili e sensati è quello di essere coperti da una polizza assicurativa che copra i danni causati da grandine. Partendo dal presupposto che la tradizionale RCA (quella obbligatoria per legge) non copre nessun danno, come anche la polizza Kasco, è ormai necessario avere una copertura da Eventi atmosferici o Eventi naturali.

C’è però un grosso problema. Molte compagnie non permettono di aggiungerla se non era già integrata nel piano dell’anno precedente. Il motivo? Per paura di essere truffati e di dover riparare una vettura già danneggiata.

Altro tipo di assicurazione utile non solo per la grandine ma per qualsiasi tipo di danno è la polizza cristalli, in grado di coprire danneggiamenti ai vetri.

Come proteggere l’auto in caso di grandine

La soluzione migliore e più ovvia è quella di parcheggiarla, se si può, in un garage coperto. Non parcheggiatela sotto gli alberi, perché oltre ai danni da grandine potrebbero cadere pesanti rami o anche l’intera pianta. Se malauguratamente non si trovano ripari nelle vicinanze, ci sono in commercio teli capaci di limitare i danni da grandine. Ovviamente non sono al 100% efficienti, in caso di chicchi più grandi quanto palle da tennis la vostra carrozzeria verrà comunque danneggiata.

Quando riparare la vostra auto

Se la sfiga è dalla vostra parte e l’auto si danneggi a causa dalla grandine, è importante fare una valutazione sui danni per capire come intervenire. In caso di rotture di vetri, gruppi ottici e tetti panoramici c’è solo una soluzione: la sostituzione. Molti “bozzi” si possono far sparire invece tramite la tecnica del levabolli auto, ricordate che comunque non è garantito alcun miracolo. Se proprio malauguratamente i danni fossero molto gravi, vi resterebbe una sola cosa da fare, comprare un’auto nuova. Speriamo vivamente che non capiti tale opzione.