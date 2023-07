Spotify è una piattaforma di musica digitale fondata per la prima volta nel 2016 in Svizzera. Sin dal suo primo lancio ufficiale, tale servizio ha generato subito ampi consensi dando, per la prima volta, la possibilità agli utenti iscritti di poter ascoltare, senza limiti di tempo, tutta la musica desiderata, senza interruzioni e a portata di un click.

È piuttosto recente l’ultima notizia comunicata da Spotify circa l’aumento delle tariffe degli abbonamenti Premium.

Tali abbonamenti, consentono all’utente di ascoltare tutta la musica che si desidera senza l’interruzione continua e il fastidio dei messaggi pubblicitari. Consentono inoltre, la creazione di una Lista personalizzata, con le proprie canzoni preferite e di poter riprodurre queste ultime anche in offline.

Spotify e gli aumenti tariffari

L’azienda, giustifica questo aumento di prezzo sostenendo di stare lavorando attivamente al fine di migliorare sempre di più l’esperienza dell’utente sulla piattaforma, e per introdurre funzioni e servizi sempre più utili e innovativi.

Gli abbonamenti Premium di cui stiamo parlando e che subiranno un rimodulamento di prezzo sono: quello individuale e quello che consente la registrazione di due utenti.

Il primo, offerto ad un prezzo iniziale di 9,99 euro al mese, con l’aumento di €1 sulla tariffa, sarà ora disponibile per 10,99 euro al mese. Il secondo abbonamento, invece, da 10,99 euro al mese, passa a 14,99 euro al mese, con un aumento tariffario di ben €2.

Abbiamo inoltre Premium Family, che consente la connessione di un massimo di 6 utenti. L’abbonamento inizialmente disponibile a 15,99 euro al mese ora passerà al 17,99 euro al mese. Infine, anche la versione Student, ovvero quella pensata apposta per gli studenti passa da 4,99 euro a 5,99 euro al mese.

Tuttavia, per avere informazioni più dettagliate a riguardo, basterà ricercare gli annunci presenti sulla piattaforma ufficiale, anche se Spotify si occuperà di inviare e comunicare tutto quanto ci sarà da sapere a riguardo attraverso un mail destinata a tutti i suoi clienti.