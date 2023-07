PosteMobile è l’operatore di telefonia fisso e mobile offerto da Poste Italiane e che deve la sua linea a Vodafone.

È dal 22 Marzo 2023 che PosteMobile sta comunicando l’aumento delle tariffe di alcune offerte. L’ultimissima comunicazione a riguardo è stata effettuata il 25 Luglio, con l’invio a tutti i clienti di un SMS informativo.

Il gestore ha giustificato questo continuo aumento delle offerte a causa della terribile situazione macroeconomica che attualmente stiamo vivendo. Oltre a considerare gli aumenti generali dei costi dei consumi.

Il rimodulo delle promozioni consiste nell’aggiunta di un euro alle tariffe telefoniche.

PosteMobile: il rimodulamento della gamma Creami

In particolare l’aumento riguarderà le promo relative alla gamma Creami Relax, che già avevano subito un primo rimodulamento le promo:

CREAMI WOW 10 GB L’offerta prevede minuti ed SMS illimitati per tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico Internet.

Disponibile inizialmente a 4.99 euro al mese, ora invece a 5.99 euro al mese.

SUPER POWER 40 Con minuti ed sms illimitati per tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 40 GB di Internet. Anche in questo caso la promo è stata rimodulata a 5.99 euro al mese.

CREAMI GIGA 5 Quest’ultima inizialmente disponibile ad un prezzo di 5 euro al mese, ora la troviamo a 6 euro.

La comunicazione del 25 Luglio per il nuovo rimodulamento riguarda, invece, l’offerta Creami Extra Wow 30 giga, che ad oggi troveremo a 5.99 euro al mese, contro i 4.99 euro di circa un mese fa.

Recessione e portabilità

Tuttavia è probabile che tale cambiamento tariffario non si fermi solo a queste offerte ma che man mano ne saranno tutte incluse.

PosteMobile ribadisce che, qualora alcuni utenti non vogliano sottostare al cambiamento di prezzo, essi portano recedere dal contratto o effettuare una portabilità di numero, tutti senza costi aggiuntivi e senza vincoli.

La variazione del prezzo della promo avverrà in seguito alla vostra prossima ricarica, mentre il definitivo rimodulamento avrà inizio il 27 Agosto 2023.