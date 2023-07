La casa che brucia, tutti i dettagli sulla serie tv thriller giapponese su Netflix e non solo

La serie thriller giapponese “La casa che brucia” è ora disponibile su Netflix, Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick. La trama ruota attorno ad Anzu Murata, interpretata da Mei Nagano, che è stata costretta a lasciare la sua casa tredici anni prima a causa di un incendio che ha visto la madre accusata di averlo appiccato. Anzu, tuttavia, è convinta dell’innocenza della donna e decide di indagare sulla matrigna, che sospetta essere la vera colpevole. Per farlo, si fa assumere come governante nella sua vecchia casa, senza rivelare la sua vera identità. La serie è basata sul popolare manga giapponese “Burn the House Down” (Mitarai-ke Enjō Suru), pubblicato sulla rivista Kiss dal 2017 al 2021.

La casa che brucia: trama e cast

Netflix ha recentemente mostrato un crescente interesse per la serialità giapponese. Tra i titoli più noti, “Alice in Borderland“, una serie fantascientifica che vede un giovane studente universitario e i suoi amici cercare di sopravvivere in una Tokyo desolata superando una serie di giochi pericolosi. Altri titoli includono “Malanai“, che racconta la storia di due amiche inseparabili che si trasferiscono a Kyoto per diventare maiko, “Gudetama: Un nuovo viaggio“, una serie animata incentrata su un uovo pigro, e “Junji Ito Maniac“, una serie horror basata sui racconti a fumetti del maestro del J-horror, Ito.

Tornando alla serie “La casa che brucia”, questa promette di essere un altro successo per Netflix, grazie alla sua trama avvincente e al suo cast stellare, che include molti volti noti della cinematografia giapponese come Asuka Kudo, Taishi Nakagawa, Yuri Tsunematsu, Kie Kitano, Mari Hamada, Sakurako Konishi, Michiko Kichise e Mitsuhiro Oikawa. Infine la regia è affidata a Yūichirō Hirakawa, noto per il suo lavoro su film come “Erased”, il manga “Rookies” e il film dark fantasy “The Promised Neverland”.