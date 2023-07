iPhone 14, il nuovo servizio "SOS Emergenze" ha già salvato diverse vite da morte certa

Nell’era della tecnologia digitale, i dispositivi di ultima generazione possono essere molto più che semplici strumenti di comunicazione o intrattenimento poiché possono diventare dei veri e propri salvavita. Questo è ciò che è accaduto a metà luglio a due turisti stranieri che si erano smarriti nei boschi del Mugello, in Toscana, e che sono stati salvati grazie al nuovo servizio “SOS Emergenze” di iPhone 14.

iPhone 14: la ricostruzione dei fatti

Durante un’escursione nel cuore degli Appennini, la coppia aveva perso l’orientamento in un’area priva di connessione telefonica. Impossibilitati a consultare le mappe online o a chiedere aiuto con una normale chiamata, si sono affidati all’innovativo servizio di Apple, disponibile in Italia da marzo. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto di contattare il 112, hanno selezionato l’opzione “Messaggio di emergenza tramite satellite” e seguito la procedura indicata.

La segnalazione è stata ricevuta dalla centrale operativa, che ha gestito il caso secondo la prassi, coinvolgendo i carabinieri e i vigili del fuoco. Qui è stata fornita la localizzazione dell’iPhone da cui era stata inoltrata la richiesta di aiuto. Grazie a tale tecnologia, i due turisti sono stati ritrovati sani e salvi.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato l’evento sottolineando l’importanza di accogliere ogni novità tecnologica che possa aumentare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Ha inoltre espresso la speranza che il servizio “SOS emergenze” possa essere utilizzato su più larga scala, data la sua evidente utilità nelle situazioni di difficoltà o di pericolo che avvengono al di fuori della copertura dei cellulari e nelle zone montane.

Questo episodio sottolinea come la tecnologia possa essere un alleato prezioso in situazioni di emergenza. L’innovazione continua a giocare un ruolo fondamentale nel migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle persone, e servizi come “SOS Emergenze” di Apple ne sono un esempio lampante.