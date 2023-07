ho. Mobile, la promozione appena proposta dall'operatore è imperdibile

Se state cercando un nuovo operatore telefonico che offra un pacchetto dati generoso a un prezzo accessibile, l’ultima offerta di ho. mobile potrebbe essere la soluzione ideale per voi. L’operatore offre un incredibile pacchetto di 100GB di dati, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Questa offerta è rivolta a coloro che passano da operatori virtuali come Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri.

ho. Mobile: i vantaggi della promo

Uno dei vantaggi principali di questa offerta è che non ci sono costi nascosti. Non dovrete pagare né il costo di attivazione né per la SIM, che vi verrà consegnata direttamente a casa dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Questa è un’opportunità unica per godere di un’esperienza mobile completa senza spendere una fortuna.

L’attivazione della SIM di ho. mobile è un processo semplice e veloce. Avrete la possibilità di mantenere il vostro numero attuale o di richiederne uno nuovo. Potrete scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa o ritirarla in edicola. Se scegliete quest’ultima opzione, avrete la possibilità di pagare online o in contanti. Un altro vantaggio significativo di ho. mobile è il periodo di prova di 30 giorni. Durante questo periodo, potrete valutare il servizio e verificarne la qualità. Se non siete soddisfatti, potrete richiedere un rimborso senza alcun problema.

Oltre alla convenienza dell’offerta, ho. mobile offre una vasta copertura grazie alla rete di Vodafone. Potrete navigare in 4G fino a 30 Mbps con una copertura del 98% su tutto il territorio italiano. Inoltre, potrete usufruire di servizi aggiuntivi come l’utilizzo dell’hotspot e l’SMS ho. chiamato.