CoopVoce batte Iliad e propone servizi gratis con la sua EVO 180

I gestori virtuali stanno cercando in tutti i modi di riuscire a battere le grandi aziende che dominano dà sempre l’ambito mobile della telefonia. Soprattutto nell’ultimo periodo sono arrivate delle nuove offerte che puntano a conquistare le prime posizioni a spese di quei nomi altisonanti che tutti conoscono. Ovviamente servono offerte di livello e a questo ci ha pensato un gestore molto famoso come CoopVoce, leader tra i virtuali.

Tutti coloro che hanno scelto già in passato delle offerte del celebre gestore in questione, sanno di avere il meglio e di non aver bisogno di cambiare bandiera. Il merito è da attribuire certamente a tutti i contenuti che sono presenti all’interno delle offerte, partendo dalle chiamate senza limiti fino ad arrivare ai giga per navigare su Internet. Ora come ora CoopVoce è perfetto per le esigenze di molti, con gli utenti che credono sia uno dei più affidabili di sempre. Non è mai capitato a nessuno di trovarsi di fronte a brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una delle sue promo.

CoopVoce supera la concorrenza: la nuova EVO è eccezionale, offre ben 180 giga tutti i mesi

In questo momento scegliere un’offerta come la nuova EVO 180 di CoopVoce è fondamentale per risparmiare avendo tutto. Al suo interno ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider e ben 180 giga in 4G per navigare sul web.

Il prezzo mensile, che durerà per sempre, consiste in un totale di soli 7,90 euro al mese. Il costo di attivazione è gratis per tutti.