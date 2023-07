ChatGPT, il chatBot basato sull’intelligenza artificiale realizzato da Open ia, sta entrando ormai in ogni aspetto della nostra vita. La piattaforma, sembra possa essere applicata in ogni settore, da quello informatico, matematico e persino creativo.

ChatGPT funziona infatti in questo modo.

L’utente digita una domanda, o fa una richiesta specifica: come la realizzazione di una particolare immagine o l’elaborazione di un codice e l’app elabora una risposta super soddisfacente e a tempo record.

Sono molte le persone che pensano che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, a lungo termine, determinerà un vero e proprio problema per la vita degli uomini. Si pensa che presto i robot prenderanno il sopravvento, e gli uomini non saranno più in grado di fare nulla autonomamente. Si tratta di un timore che potrebbe essere piuttosto reale, se non saremo in grado di equilibrare i due mondi.

ChatGPT e Games of Thrones

Parlando proprio delle straordinarie capacità di ChatGPT, l’ultima notizia del momento riguarda la serie di romanzi tanto amata di George R.R. Martin, The Games of Thrones.

Pare infatti che, un fan insoddisfatto, abbia deciso di chiedere all’intelligenza artificiale di riscrivere il finale degli ultimi due libri della saga. Il risultato ottenuto sembra essere stato apprezzato tantissimo dai fan.

Infatti, il celebre autore, non ha ancora terminato la stesura degli ultimi capitoli della saga, e la trasposizione della storia in serie TV, seppur all’inizio abbia fatto impazzire di gioia i fan di tutto il mondo, nell’ ultima stagione sembra invece aver spezzato molti cuori. Infatti, gli autori della serie, desiderosi di arrivare alla fine delle registrazioni, al fine di cavalcare l’onda del successo, hanno finito per deludere i fan. Nell’ultima stagione di The Games of Thrones, molti protagonisti fin da subito tanto amati, hanno come subito un cambiamento repentino nei loro atteggiamenti, portando ad esiti inattesi e davvero deludenti. Come la morte della tanto amata Daenerys Targaryen, la madre dei draghi. Amata fin da subito per la sua enorme forza interiore e per il suo forte senso di giustizia, sembra invece perdere completamente se stessa nelle ultime scene della serie. In cui, tutti i sacrifici e i risultati ottenuti con fatica nelle precedenti stagioni, sfumano in un battito di ciglia, lasciando gli spettatori interdetti e confusi.

Di certo poteva essere fatto di meglio.

Tuttavia, in attesa del capolavoro di George R.R. Martin, sembra che potremmo almeno coccolarci un po’ con l’elaborazione generata dall’intelligenza artificiale.

Quest’ultima infatti, sembra aver risparmiato la vita e la personalità dei protagonisti più amati. Un finale che possiamo considerare, per il momento, come una sorta di premio di consolazione.