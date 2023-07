Davanti a voi avete una giornata lunga fuori casa, avete dimenticato la power bank e con voi nessun caricabatterie. Panico. La batteria del cellulare muore alle 16:00 in punto e restate fuori dal mondo. Che potete fare? Dovrete elemosinare una telefonata a qualche sconosciuto?

Forse no, ma solo se leggete i nostri consigli. Siamo certi che vi saranno utili.

Trucchi magici per evitare che la vostra batteria si scarichi

Esistono piccoli trucchi per ottimizzare l’utilizzo della batteria. Precisiamo però che in questo caso specifico, ci riferiamo agli smartphone Android. Utenti iOS ci dispiace.

Il primo consiglio è quello di limitare l’utilizzo della posizione delle vostre app. La procedura è molto semplice: basta andare in Impostazioni, premere su Posizione, poi su Autorizzazioni Applicazione e lì troverete l’elenco di tutte le app che sono installate sul vostro smartphone. Giunti a questo punto, dovrete selezionare un app e scegliere l’opzione “Consenti solo mentre l’app è in uso“. In questo modo non consumerete la batteria inutilmente.

Un ulteriore modo per ridurre il consumo della batteria è limitarne l’uso quando le applicazioni sono in esecuzione in background. In tal senso, dovrete recarvi di nuovo su Impostazioni ->Applicazioni e selezionare un’app non utilizzate spesso. Andate sulla voce Batteria e cliccate dunque l’opzione “con limitazioni“.

Il prossimo consiglio permette al vostro smartphone di limitare l’uso della batteria dalle app meno utilizzate. Come si fa? Andate in Impostazioni -> Assistenza dispositivi e batteria -> Batteria -> Limiti per l’uso in background e in quest’ultimo menu, attivate Sospensione app non usate.

Altre piccole pratiche semplici ma utili:

Disattivare la Posizione (non solo per determinate app): a meno che non ne abbiamo necessità per qualche app geolocalizzata, non vi è alcuna necessità di tenerla attiva;

(non solo per determinate app): a meno che non ne abbiamo necessità per qualche app geolocalizzata, non vi è alcuna necessità di tenerla attiva; Non tenere attive sia la connessione dati che quella Wi-Fi : ogni volta che ci connettiamo alla rete usiamo soltanto i dati del telefono o il Wi-Fi, quindi è inutile tenere attive entrambe le opzioni. Tenendo attivo il Wi-Fi, quello che farà lo smartphone sarà di ricercare continuamente una nuova rete;

sia che quella : ogni volta che ci connettiamo alla rete usiamo soltanto i dati del telefono o il Wi-Fi, quindi è inutile tenere attive entrambe le opzioni. Tenendo attivo il Wi-Fi, quello che farà lo smartphone sarà di ricercare continuamente una nuova rete; Non avere attivo il Bluetooth a meno che non lo vogliate utilizzare per il passaggio di dati o altro;

a meno che non lo vogliate utilizzare per il passaggio di dati o altro; Diminuire la luminosità del telefono o quello di attivare l’opzione Super risparmio energetico, che hanno a disposizione solo di alcuni telefoni.

Semplici suggerimenti che possono fare la differenza e far durare di più il vostro smartphone oltre che non sovraccaricare la batteria.