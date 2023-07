In Cina il più grande produttore di batterie per veicoli elettrici ha annunciato l’arrivo di una nuova divisione aeronautica, attualmente già in fase di lavorazione, per dare il via alla produzione in massa di aerei elettrici.

Contemporary Amperex Technology (CATL), che fornisce batterie per tutte le auto elettriche Tesla, afferma di aver raggiunto la densità energetica del “Santo Graal” necessaria per gli aerei elettrici ad uso commerciale. La densità ottimale da raggiungere ammonta a 500 Watt-ora per chilogrammo (Wh/kg). La società ha annunciato l’ardua impresa in occasione della fiera Auto Shanghai che ha avuto luogo all’inizio dell’anno corrente. Il CEO dell’azienda, Wu Kai, ha affermato di essere pronta a produrre una batteria commercialmente valida per aerei elettrici.

“Con un valore della densità di energia che raggiunge fino a 500Wh/kg, si può ottenere un’elevata densità e anche un elevato livello di sicurezza in modo del tutto innovativo. Sarà possibile aprire un nuovissimo scenario di elettrificazione degli aerei con passeggeri”, spiega la società parlando delle nuove batterie per aerei elettrici. “CATL può raggiungere la produzione in serie di batterie pensate appositamente per veicoli elettrici in un breve periodo di tempo.”

Batterie e nuova divisione aeronautica, i primi aerei elettrici diventeranno presto realtà

CATL ha ora lanciato una joint venture con il produttore di aerei Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), come riferito da Yicai Global, dopo quattro anni di ricerca per perfezionare tutte le tecnologie necessarie. Negli ultimi anni ci sono state diverse scoperte sulle batterie che avevano già il potenziale e le carte in regola per avere successo in caso di produzione di massa. La startup Eviation ha già testato Alice lo scorso anno, ossia un aereo elettrico decollato da un aeroporto di Washington per poi atterrare circa otto minuti dopo.

L’aeromobile Alice è in grado di trasportare nove passeggeri e il loro bagaglio, o una tonnellata di carico. Definito il primo aereo alimentato a batteria utilizzabile per viaggi commerciali con raggio fino a 645 km. Le compagnie aeree regionali e le società di logistica negli Stati Uniti hanno già ordinato più di 200 aerei Alice, con Eviation che mira a soddisfare gli ordini entro il 2026.