I più attivi su internet saranno già a conoscenza dell’esistenza della lista contenente codici segreti di Netflix. Questa lista che circola ormai da anni sul Web e consente di accedere a categorie di contenuti nascosti in maniera “illegale”. Ora però la piattaforma stessa ne ha ufficializzato l’esistenza.

Non che fosse davvero necessario. In fondo bastava che effettuare delle ricerche online, ma sicuramente il post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale di Netflix il 23 luglio 2023 non è da sottovalutare. Sembra infatti che gli sviluppatori vogliano riprendere in mano le redini della piattaforma.

Nel post vi è scritto: “Pssst, volete un film di massimo 90 minuti? Vi basta inserire questo codice segretissimo alla url di Netflix per sbloccare una categoria nascosta: 81466194. Codici bonus per chi legge fino a qua: 81466239 per gli horror sotto i 90 minuti e 81466228 per le rom-com”.

Netflix ha quindi di fatto condiviso a livello ufficiale tre dei “codici” non così segretissimi.

A che servono i codici Netflix?

Questi codici possono essere usati collegandosi al portale ufficiale di Netflix, aggiungendo in alto nella barra degli URL “browse/genre/” e digitando poi il “codice segretissimo” che si vuole usare. Potreste ad esempio consultare la pagina Netflix relativa ai Film di 90 minuti, la prima indicata dalla piattaforma di streaming nel suo post.

Con questa mossa si consente agli utenti di trovare velocemente determinati contenuti. Non è una vera sorpresa o un vero trucco, più che altro una semplice conferma e una rappresentazione del desiderio di riavere il potere di poter offrire un servizio streaming migliore e performante agli utenti.