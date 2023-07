Vodafone batte TIM con un servizio gratis per tutti e 200GB

Infrangere il dominio dei gestori virtuali che stanno infatti battendo ogni record risulta molto difficile nel mondo della telefonia mobile italiano. Per tale motivo i vecchi gestori stanno cercando di fare del loro meglio al fine di adeguarsi e lanciare le migliori offerte che consentano agli utenti di avere un prezzo basso e tanti contenuti. Proprio per questa evenienza non poteva che scendere in campo il miglior provider in assoluto che risponde al nome di Vodafone. Le sue offerte di gran livello sono state in grado questa volta di fornire dei prezzi molto più bassi del solito.

Vodafone offre le sue promozioni migliori, si può arrivare fino a 200 giga al mese

Ecco tornare in auge la Silver e la Special. La prima offerta risulta certamente una tra le più gettonate nel mondo della telefonia mobile, visto che consente al pubblico di avere un prezzo eccezionale e tanti contenuti. Si parte infatti con minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile in Italia.

Il vero punto di forza però consiste nella connessione ad Internet, richiesta ormai fondamentale degli utenti. Vodafone accontenta tutti permettendo di avere 150 giga per navigare sul web in 4G ogni mese. Il prezzo mensile corrisponde ad un vero e proprio regalo: solo 7,99 € al mese per sempre.

Si prosegue poi con l’altra soluzione, molto simile ma diversa sotto alcuni aspetti fondamentali. Il primo è sicuramente il prezzo visto che questa proposta porterà via dalle tasche degli utenti ogni mese 9,99 €. Inoltre, oltre ad esserci minuti ed SMS senza limiti verso tutti, la promo consente di avere 200 giga in 4G tutti i mesi.